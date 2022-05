Alunos do Básico e Secundário voltaram à UAlg para mais um Dia Aberto

Cerca de 2500 participantes responderam ao desafio e visitaram a Universidade do Algarve (UAlg) para mais uma edição do Dia Aberto. As inscrições esgotaram, as atividades encheram e cerca de 800 voluntários receberam presencialmente, nos dias 03 e 04 de maio, os alunos do ensino básico e secundário, depois de duas edições online devido à pandemia.

Nos dias abertos participaram alunos oriundos de escolas de todos os concelhos do Algarve, Alto e Baixo Alentejo, mas também de outras escolas de localidades como Oeiras, Braga, Mafra, Torres Vedras, Venda do Pinheiro e Vila franca de Xira.

Os espaços, habitualmente utilizados para aulas e investigação, estiveram durante dois dias ocupados com atividades preparadas para os visitantes que se deslocaram à Universidade. Foram muitos os docentes, mas também os estudantes da UAlg que tentaram ajudá-los e esclarecê-los sobre as decisões futuras. Todavia, se é importante perceber qual a importância do Dia Aberto para os futuros alunos, também é essencial saber como os alunos da UAlg percecionam esta iniciativa.

Raquel Travia, estudante da licenciatura de Sociologia da Faculdade de Economia da UAlg, foi uma das voluntárias que acolheu os futuros alunos. Antes de ingressar no ensino superior já tinha usufruído desta experiência. Reconhecendo a importância desta atividade explanatória da oferta pedagógica, afirma: “ter participado nos dias abertos adequou-me as expetativas e permitiu-me esclarecer inquietações referentes à área a seguir. Acredito que foi um momento fulcral tanto para a minha orientação vocacional, como para a escolha da instituição.” Atualmente, enquanto voluntária refere que “o facto de também ser aluna dá azo a uma maior abertura e proximidade perante os estudantes que nos visitam. Os alunos sentem-se mais à vontade ao falar com alguém da sua faixa etária que, por sua vez, já esteve daquele lado.”

Com o objetivo de divulgar a oferta formativa para 2022/2023 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na UAlg, os Dias Abertos apresentaram um programa diversificado, com atividades de carácter informativo, pedagógico, experimental e lúdico. Foram oferecidas cerca de uma centena de atividades distribuídas pelos dois campi (Penha e Gambelas), onde se realizaram visitas guiadas aos departamentos e laboratórios, palestras, workshops, exposições e atividades desportivas.