Alunos visitam exposição de Vhils em Lisboa

As turmas do 9.º ano da Escola Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho, tiveram a oportunidade de visitar, no dia 06 de maio, a nova exposição do artista Vhils, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), denominada “Prisma”.

Os alunos visitaram também a exposição permanente “C”, de Contemporâneo, no Museu Berardo, Centro Cultural de Belém.

Segundo o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes (Olhão), esta foi “uma experiência enriquecedora para os alunos e professores, pois permitiu ver diferentes realidades da realidade através da arte”.