AM de Olhão aprova voto de pesar pelas vítimas da guerra na Ucrânia

O PAN Olhão apresentou ontem, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Olhão, um pedido de voto de pesar pelas vítimas do conflito que se vive atualmente na Ucrânia.

Este voto foi submetido ao Presidente da Assembleia Municipal de Olhão, tendo sido votado e aprovado por unanimidade.

Segundo Alexandre Pereira, deputado municipal do PAN em Olhão, “é com profundo pesar para a história Europeia, para a comunidade internacional e para os direitos humanos que, mais uma vez, percebemos que a paz e a estabilidade social nunca estão garantidas. Lamentamos os atos hostis e bélicos da Rússia para com os povos da Ucrânia e manifestamos a mais profunda solidariedade e vontade de que a via diplomática não esteja totalmente inviabilizada, e que a paz seja restabelecida o quanto antes!”

“A manutenção da paz e a autodeterminação dos povos são direitos fundamentais que nunca devem ser colocados em causa. Apelamos a uma resolução multilateral e pacífica deste conflito que respeite a soberania dos povos e dos Estados. A Ucrânia é um Estado livre, soberano e independente. A invasão em curso por parte da Rússia é um ato ilegal, ilegítimo e imoral. A soberania e a integridade territorial dos Estados é inviolável, devendo ser preservada e protegida, nos termos do direito internacional”, acrescenta o deputado.

Foi feito um minuto de silêncio em solidariedade pelos povos da Ucrânia e por todas as vítimas desta guerra.