AMAL aponta soluções para potenciar economia e áreas empresariais

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve apresenta, esta terça-feira, os resultados do “Estudo de identificação dos fatores críticos de competitividade das áreas de acolhimento empresarial do Algarve”, em que são apontadas propostas para potenciar a economia na região. A apresentação realiza-se a partir das 09h30, no Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro.

O estudo, que consta do projeto “Revit +”, foi elaborado pela AMAL e indica a necessidade de melhorar e reestruturar as atuais áreas empresariais do Algarve, criando maior atratividade e melhores condições que poderão passar, por exemplo, pela certificação ambiental desses espaços, pelo tratamento conjunto de resíduos ou por garantir o acesso a redes digitais, por parte de todas as empresas.

Entre as áreas de atividade económica que poderão vir a ser potenciadas na região estão o mar e as novas tecnologias.

O estudo vai ser apresentado numa altura oportuna, uma vez que está em curso a revisão dos Plano Diretores Municipais (PDM).

A sessão de abertura da cerimónia vai contar com as intervenções do primeiro secretário da AMAL, Brandão Pires, do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Francisco Serra, do presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve, Vitor Neto, do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e do vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos.

Segue-se a apresentação do estudo, coordenado pelo economista António Oliveira das Neves, e um debate que terá a participação de especialistas e responsáveis de diversos organismos, regionais e nacionais.

Jorge Botelho, presidente da AMAL, e Adriano Pimpão, presidente da Assembleia Intermunicipal, encerrarão os trabalhos, pelas 13h00.

