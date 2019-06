Animais em vias de extinção “dão à costa” em Lagos

Cerca de 300 alunos de uma escola de Lagos cumpriram uma tradição com mais de duas décadas e esculpiram 80 pequenas obras de arte no areal da Meia Praia, em Lagos. O tema deste ano foi os animais em vias de extinção, com a praia a ser “invadida” por tartarugas, baleias, golfinhos, cavalos marinhos e estrelas do mar

Uma manhã de calor. Muito calor! Mesmo assim, cerca de 300 crianças e jovens da escola Tecnopólis, em Lagos, resistiram por alguns instantes aos mergulhos e enfrentaram o calor para se dedicarem à criação de “esculturas” na areia.

Tudo aconteceu na passada segunda-feira, na Meia Praia, numa iniciativa que se repete todos os anos, “há cerca de duas décadas”, contou ao JORNAL DO ALGARVE o professor Carlos Neca.

Cada grupo de cinco alunos, entre os 10 e 14 anos de idade, tem uma área específica onde pode mostrar a sua arte, dar asas à criatividade e deixar a sua marca no areal.

Este ano, o tema foi os “animais em vias de extinção”, permitindo que os mais novos pudessem experimentar e mostrar as suas capacidades criativas nesta forma de expressão artística. E os alunos não deixaram os seus créditos por mãos alheias, com alguns a surpreenderem pela riqueza do detalhe, criando tartarugas, golfinhos, baleias, camaleões, tubarões, focas, cavalos marinhos e estrelas do mar, entre outros animais…

