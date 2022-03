ANJE e Startup Albufeira dinamizam programa para empreendedores

No âmbito do projeto Restart Algarve, a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), em parceria com a StartUp Albufeira vão dinamizar um programa de capacitação para empreendedores e empresários, denominado “StartUp Business Skills”. O programa vai decorrer Sala Azul do INATEL de Albufeira nos dias 22 de março, 21 de abril e 24 de maio.

PUB

O programa de capacitação, segundo a organização, tem como objetivo apoiar empresas e empreendedores em fase de lançamento dos seus negócios, através de um ciclo de workshops (presenciais e online) de curta duração e “Business Talks e Mentoring D2D”, focados nas seguintes temáticas: Management Tools (Ferramentas de Gestão), EU Funding (Financiamento por Fundos Comunitários), Marketing & Innovation (Marketing e Inovação) e Digital Transition (Transição Digital nas Empresas).

A participação é gratuita e as inscrições devem ser formalizadas até hoje, 21 de março através de formulário online, disponível aqui.

O Restart Algarve é promovido em parceria com a Universidade do Algarve/CRIA e a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), um projeto financiado pelo CRESC Algarve 2020.

Para mais esclarecimentos deverá ser contactada a Organização do SBS – Start Up Business Skills, através do endereço eletrónico restart@anje.pt ou pelos números 913 337 296 (Raquel Ponte) ou 967 747 165 (João Amaro).