ANP lança campanha para devolver água à Serra do Caldeirão

A Associação Natureza Portugal (ANP) vai lançar este mês uma campanha que pretende devolver a água à Serra do Caldeirão através de um projeto de restauro florestal, anunciou a entidade.

Esta campanha tem como objetivo “não só disseminar as boas práticas implementadas junto dos proprietários florestais, comunidade técnica e científica e entidades locais e regionais, como também sensibilizar a comunidade local na preservação ativa da sua floresta”, segundo o comunicado.

A campanha faz parte do projeto “Plantar Água”, que conta com o apoio da Fundação Coca-Cola e da Região de Turismo do Algarve e que vai instalar outdoors em Loulé e São Brás de Alportel.

O projeto “Plantar Água” teve início em 2019 e tem como objetivo “o restauro ecológico de várias áreas afetadas pelo incêndio florestal da Catraia em 2012 que devastou cerca de 25.000 hectares de floresta no coração da Serra do Caldeirão”.

Serão instaladas mais de 50 mil árvores e arbustos mediterrânicos em 100 hectares da Serra, para restaurar e devolver ao território a sua água, para todos os usos, além de recuperar a qualidade dos habitats, biodiversidade e ecossistemas.

Atualmente, a ANP encontra-se à procura de financiamento para permitir o restauro ecológico do Algarve.