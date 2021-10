Antiga escola de Vila do Bispo transformada em espaço cultural

A antiga escola primária de uma aldeia em Vila do Bispo foi convertida num espaço cultural e a partir de novembro vai ter programação regular e ações de formação artística.

Em comunicado, a Mãozorra – Teatro de Marionetas adiantou que o objetivo do novo espaço, situado na antiga escola em Barão de São Miguel, é “desenvolver uma programação regular entre os meses de outubro e maio, bem como o desenvolvimento de formações e residências artísticas”.

Segundo a companhia, fundada em 2013, a programação dirige-se ao público infantil, familiar e adultos, estando previstos espetáculos de narração oral, teatro, marionetas, novo circo, artes performativas, música, concertos de orquestra e fado, entre outros.

“Pretende-se que este seja um espaço cultural de destaque no Algarve, não só pela sua programação regular nas mais variadas áreas, com companhias nacionais e internacionais, mas também pelas formações (terceiro sábado do mês) e residências artísticas que se pretendem realizar”, prossegue a nota.

Os eventos serão realizados em dias fixos do mês, sendo que a primeira e a terceira sextas-feiras do mês serão dedicadas à música, o primeiro sábado de cada mês ao teatro de marionetas e o terceiro sábado do mês às artes performativas e formações.

A programação inicia-se nos dias 05 e 06 novembro com a banda Naomi and the Raposeira Dub Collective, no dia 05 às 19:30, e o espetáculo de teatro de objetos “A Viagem”, no dia 06 às 18:30.

Em 19 de novembro está prevista a atuação do músico Nanook, às 19:30, e o dia 20 de novembro Rodolfo Castro ministra uma formação em narração oral, apresentando depois às 18:30 o espetáculo “O pior contador de histórias do mundo”.

A fadista Ana Sofia Marques atua no dia 03 de dezembro, sendo apresentado no dia 04 o teatro e performance “Solitária”.

O músico Jorge da Rocha sobe ao palco da antiga escola primária em 17 de dezembro e no dia 18 está prevista a realização de uma formação em improvisação, por Rita Rodrigues, seguida do espetáculo de teatro de máscara “Em busca de um neto”.

As oficinas dirigem-se a maiores de 16 anos e têm um limite máximo de 10 formandos, sendo necessária inscrição prévia.

Os bilhetes variam entre os três e os 12 euros, com descontos para jovens, seniores e residentes da aldeia e podem ser adquiridos no local ou através do e-mail maozorra.reservas@gmail.com.

