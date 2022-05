Antiga lota de Alvor já está a ser requalificada

Já está a decorrer a obra de requalificação da antiga lota de Alvor, no concelho de Portimão, com um orçamento de cerca de 230 mil euros, anunciou a autarquia.

Esta obra tem como objetivo “restaurar, conservar e dinamizar o edifício, visando a sua viabilização em termos de valorização patrimonial e dinamização cultural”, segundo o comunicado.

Serão recuperadas as antigas bancadas do peixe e dos pilares de ferro, além de serem substituídos todos os materiais de alvenaria e a cobertura que se encontra degradada, permitindo assim que o espaço “contribua para a perpetuação dos conhecimentos e transmissão de saberes da comunidade local, profundamente ligada ao mar e à pesca”.

Para isso, a antiga lota de Alvor vai funcionar em articulação com o futuro Centro Interpretativo do Salva-vidas de Alvor, que se encontra em construção.

Esta articulação pretende “a reabilitação de memórias e histórias da pesca e da comercialização do pescado em lota, assim como alguns hábitos gastronómicos e de consumo locais, dando ainda a conhecer a envolvente paisagem ribeirinha em termos do importante património natural e da biodiversidade da ria de Alvor”.

No futuro, a autarquia pretende ainda integrar a antiga lota de Alvor e a sua zona envolvente nos circuitos turísticos relacionados com o património cultural e de natureza, sustentabilidade marítima, piscatória e ambiental ou com o ecoturismo, criando assim condições para pequenos passeios com temas da história e vivências da ria de Alvor, centrados na biodiversidade local.