António Raminhos e Nilton trazem bom humor a Portimão

Os humoristas António Raminhos e Nilton vão atuar no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO), nos dias 14 e 15 de dezembro, respetivamente, para duas noites de pura comédia.

No dia 14, às 21h30, António Raminhos apresentará “O Melhor do Pior”, o seu mais recente trabalho desenvolvido para os palcos, onde fala dos seus dois últimos anos. O humorista tem surpreendido os portugueses com vários produtos da sua mente insana. Ora com chinesices, ora com as “Marias”, ou até mesmo com banhos públicos acompanhado de celebridades, pelo que nunca se sabe o que se pode esperar do comediante.

No dia 15, também às 21h30, é a vez de Nilton subir ao palco com “Falta de Juízo”, um espetáculo mais digital onde o humorista revela o que o faz rir e algumas das maluquices que se diverte a fazer. Haverá muitos vídeos, muita stand-up comedy, mas, acima de tudo, uma viagem ao planeta Nilton, onde este mostrará que, mais do que um humorista, é na verdade uma pessoa com muita falta de juízo.

Os bilhetes para um dia custam 12 euros, havendo ainda a opção de passe para dois dias por 20 euros.

JA

