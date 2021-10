APA lança Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental

A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, promove a 5ª edição da Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), entre este domingo, 10, e o próximo, 17 de outubro, no âmbito do projeto “Voluntariado Ambiental para a Água” e rede de parceiros do projeto.

A iniciativa terá como tema “Aprender com a natureza / restaurar os ecossistemas”, pretendendo-se chamar a atenção para a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas que visa prevenir, interromper e reverter a degradação dos ecossistemas em todos os continentes e oceanos.

Com esta iniciativa pretende-se, ainda, divulgar o trabalho desenvolvido pelas instituições no âmbito da educação e voluntariado ambiental, e principalmente mobilizar a população do Algarve para a importância da sua participação na reflexão/ação sobre os principais desafios ao desenvolvimento sustentável na região, contribuindo para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a sustentabilidade.

A SEIVA 2021 integra várias ações a decorrer em simultâneo nos 16 concelhos do Algarve, nomeadamente ações de formação, workshops, atividades de voluntariado ambiental, visitas a infraestruturas e equipamentos de educação ambiental, jogos, sessões de projeção de vídeos e exposições sobre temáticas ambientais.

Informações e inscrições nas atividades da SEIVA encontram-se disponíveis no site do Voluntariado Ambiental Água e redes sociais Facebook, Instagram e Instagram SEIVA.

