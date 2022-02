Arade Azul sensibiliza alunos para a preservação das Zonas Húmidas

O Dia Mundial das Zonas Húmidas, 2 de fevereiro, foi celebrado com 26 eventos de Norte a Sul do país, entre os quais, cerca de oito na região do Algarve. O Arade Azul, promovido pela Associação Teia D’Impulsos, foi um deles, com especial enfoque para a educação ambiental junto da comunidade escolar.

A Teia D’Impulsos convidou as turmas do 5.º B e C das Escolas Júdice Fialho e Eng. Nuno Mergulhão, de Portimão, para se juntarem à causa junto à ria de Alvor. Nos dias 2 e 4 de fevereiro, ambas as escolas tiveram a oportunidade de descobrir mais acerca da temática, através de jogos didáticos e de ajudar na limpeza costeira da zona tendo em vista a preservação daquela zona húmida, reconhecida a nível mundial pela Convenção Ramsar.



Munidas de máscaras, luvas, sacos de lixo, camaroeiros e pás, as crianças tomaram conta do areal junto à ria de Alvor e iniciaram os seus trabalhos. Divididas em pequenos grupos, cada elemento ficou responsável por um saco para determinado tipo de resíduos, outro por uma garrafa onde depositar as beatas de cigarros, e uma das crianças levava consigo uma tabela de registo onde anotar os materiais encontrados. Segundo a organização, todas as crianças se mostraram bastante interessadas e entusiasmadas com o facto de contribuírem para a proteção do meio ambiente.



Estes dois dias de ação Arade Azul contaram com a participação de 62 crianças, que conseguiram recolher um total de 150 kg de resíduos na praia, entre 1.013 unidades de plástico, 674 unidades de outros materiais como beatas e 279 unidades de papel e cartão.



A iniciativa contou com o apoio da Docapesca, que acompanhou as atividades e ofereceu brindes às crianças, da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, que procedeu à recolha e separação dos resíduos encontrados, da Junta de Freguesia de Alvor e do município de Portimão.