A 22.ª edição do Arraial do Petisco regressa à vila de Pêra, no concelho de Silves, no último fim de semana de julho e no primeiro de agosto, após dois anos de ausência devido à pandemia de covid-19.

Neste arraial, que se realiza no polidesportivo da vila algarvia, os visitantes terão acesso a animação musical “para dançar” e aos “melhores petiscos e doces típicos da região algarvia”, disse o Centro Paroquial de Pêra, promotor do evento.

A iniciativa vai ter lugar de 29 a 31 de julho e de 05 a 07 de agosto, possuindo também, além da animação, cariz solidário, com a angariação de fundos para o centro paroquial.