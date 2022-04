Artes Visuais, o curso “esquecido”

As fortes chuvas que caíram em Faro no final de março causaram estragos na Universidade do Algarve, afetando principalmente os alunos do curso de Artes Visuais. De um momento para o outro, trabalhos dos alunos feitos ao longo dos anos e que iriam ser expostos no final da licenciatura ficaram totalmente destruídos.

Os alunos de Artes Visuais estão, há três anos, a trabalhar e a estudar nos Serviços Técnicos da Universidade do Algarve, no campus da Penha, pois foram “expulsos” dos seus laboratórios que deram lugar ao novo UAlg Tec Campus – Acelerador de Empresas.

A existência de humidade, a falta de condições de acessibilidade e de salas de convivência, portas avariadas, falta de iluminação de emergência e a possibilidade de ocorrência de curtos-circuitos.

Trabalhos de anos perdidos em segundos

“Estas salas não têm condições nenhumas. Quando choveu recentemente isto inundou tudo. Eu estou cá há três anos e perdi praticamente todos os meus trabalhos. Eram trabalhos já avaliados, mas que foram guardados para uma exposição que acontece sempre no final do curso que conta para avaliação”, começa por contar uma aluna do curso ao JA, que não se quis identificar.

