Artista plástico algarvio morre aos 48 anos

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, já veio lamentar a morte do artista plástico Jorge Santos, com 48 anos e enviou as suas condolências à família e amigos. O artista era natural de Silves.

“Jorge Santos foi um dos mais talentosos artistas da sua geração, com uma abordagem multidisciplinar, logo evidente nas suas primeiras mostras individuais em 2001”, considerou a ministra numa nota de pesar divulgada à imprensa.

O artista plástico nasceu em 1974 em Silves e era formado em Artes Plásticas pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.

De acordo com notícia publicada pelo jornal Público, Jorge Santos faleceu súbita e inesperadamente de quinta para sexta-feira, em Lisboa, onde morava.

A nota de pesar da ministra da Cultura salienta o seu percurso artístico, que passou pela pintura, escultura, vídeo, fotografia e gravura, com o seu trabalho a ser apresentado tanto em Portugal como no estrangeiro e estando representado em diversas coleções privadas internacionais e nacionais, como as da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação PLMJ, da Fundação Carmona e Costa ou do MAAT.

“Jorge Santos desenvolveu uma obra profundamente atenta ao valor de luz dos objetos e, sobretudo, da expressão da natureza e da sua permanente transformação e mudança, na relação com a luz e a sombra. Em todas as dimensões de reconhecimento sobre as identidades do dia e da noite, a sua obra definiu uma visualidade de expressão cósmica, com recurso a fortes contrastes cromáticos, reequilibrando uma poética do desenho transformado em pintura e esta no rigor da sua margem gráfica”, refere a mesma nota.