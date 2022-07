Artistas de 29 países juntam-se para apresentar “um manifesto em forma de arte”  

A capital do Algarve vai ser o centro das atenções com a exposição internacional que reflete sobre a pandemia e os seus efeitos na criação artística.

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), vai ser o palco do manifesto “[email protected]”, traduzido por 36 artistas, de 29 países, de todos os continentes.

A ideia original é de Paulo Duarte Filipe e conta com a parceria da artista Gloria Fu Keh, de Singapura, e a coordenação de Elídia Luís.

Trata-se de uma linguagem “muito própria dos seus autores, que estão atentos às alterações das dinâmicas sociais e geopolíticas, numa fase pandémica que já dura há mais de dois anos”, sendo as questões ambientais também fator de criação da parte de alguns artistas presentes nesta exposição.

Esta é uma exposição internacional que estará patente até ao dia 08 de agosto, das 09:00 às 17:30, na Galeria de Exposições do IPDJ, em Faro.