Ass. de Futebol do Algarve premeia os melhores da época em Alcoutim

Após dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19, a Festa do Futebol e do Futsal do Algarve está de volta este sábado, dia 2, no Cais de Alcoutim, para a distinção dos melhores dirigentes, treinadores, atletas e árbitros da Associação de Futebol do Algarve na época desportiva 2021/2022, eleitos pelos agentes desportivos algarvios.

Consulte a lista de nomeados em todas as categorias:

Dirigente do Ano de Futebol: António Colaço (FC Ferreiras), Artur Carrilho (CU Culatrense), Nemésio Martins (LGC Moncarapachense)

Dirigente do Ano de Futsal: André Martins (Inter-Vivos, AJNA), Rui Correia (Sonâmbulos FLA), Rui Oliveira (GEJUPCE – Portimão)

Treinador do Ano de Futebol Sénior: David Antão (FC Ferreiras), Ivo Soares (LGC Moncarapachense), Paulo Duarte (CD Odiáxere)

Treinador do Ano de Futsal Sénior: Nuno Cavaco (Louletano DC), Pedro Guerreiro (SRBU Parchalense), Rosa Coutinho (Albufeira FC)

Jogador do Ano de Futebol Sénior: Eba Viegas (LGC Moncarapachense), Pedro Rodrigues (FC Ferreiras), Tommy Batista (CD Odiáxere)

Jogador do Ano de Futsal Sénior: Lucas Mestre (Inter-Vivos, AJNA), Nuno Miranda (Portimonense SC), Ricardo Páscoa (Albufeira FC)

Jogadora do Ano de Futebol Sénior: Cristiana Rosa (Guia FC), Patrícia Teixeira (Guia FC), Soraia Silva (Guia FC)

Jogadora do Ano de Futsal Sénior: Carolina Damasceno (GDC Machados), Daniela Figueiras (JS Campinense), Rita Nunes (SRBU Parchalense)

Jogador Jovem do Ano de Futebol: André Candeias (SC Farense), Gonçalo Lopes (Portimonense SC), José Gonzalez (Louletano DC)

Jogador Jovem do Ano de Futsal: Cláudio Conceição (GEJUPCE – Portimão), Lucas Mestre (Inter-Vivos, AJNA), Martim Nunes (GEJUPCE – Portimão)

Jogadora Jovem do Ano de Futebol: Luana Rafael (AEF Faro), Maria Vilhena (FC Ferreiras), Sofia Inocêncio (CD Odiáxere)

Jogadora Jovem do Ano de Futsal: Inês Marques (SRBU Parchalense), Rita Nunes (SRBU Parchalense), :Rita Pestana (UD Castromarinense)

Equipa Jovem do Ano de Futebol: AEF João Moutinho – Iniciados, FC Ferreiras – Infantis Futebol 9, SC Farense – Juvenis

Equipa Jovem do Ano de Futsal: Portimonense SC – Sub15, Sonâmbulos FLA – Sub19, UD Castromarinense – Sub17

Árbitro do Ano de Futebol: Isidro Moreno

Árbitro do Ano de Futsal: Cristiano Toco

Árbitro Revelação: Alice Rodrigues