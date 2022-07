Assembleia de Organização da Concelhia de Faro do PCP discute futuro

A 12.ª edição da Assembleia de Organização da Concelhia de Faro do Partido Comunista Português (PCP) discutiu o futuro no sábado, dia 2 de julho, na capital algarvia, sob o lema “Em Faro, Contigo todos os Dias, o Futuro tem Partido”.

Segundo o comunicado, esta assembleia “cumpriu todos os objetivos propostos”, tais como um balanço da atividade do partido, a discussão e votação da Resolução Política e a eleição da Comissão Concelhia.

A iniciativa serviu ainda para discutir o atual quadro político, económico e social, a promoção de forças reacionárias e a instabilidade da situação internacional.

“Os trabalhadores e as populações são quem mais sofre com a atual situação quando o governo PS recusa dar resposta ao brutal aumento do custo de vida, não intervém na subida mais que justa e necessária de salários e pensões, nada faz no reforço dos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde”, refere o partido.

A Resolução Política votada por unanimidade terá como linhas de trabalho o desenvolvimento do reforço da Organização Concelhia de Faro, a dinamização da iniciativa política junto de trabalhadores e populações e a promoção e divulgação da Festa do Avante, que decorre entre os dias 2 e 4 de setembro.

Foi ainda discutida a situação local e autárquica, tendo sido apresentadas várias propostas para o concelho, além da marcação de um comício em Faro para o dia 23 de julho, no Largo da Pontinha.

A nova Comissão Concelhia de Faro é composta por nove homens e 10 mulheres e foi aprovada por unanimidade.