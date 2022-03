Assembleia Municipal de Lagos discute gestão da água

A gestão integrada e sustentável da água no Concelho de Lagos será debatida na Assembleia Municipal de Lagos, que reúne, em Sessão Extraordinária, dia 11 de abril de 2022, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI, pelas 20.30 horas.

Foram convidadas a participar nesta Sessão as seguintes entidades: – APA – Agência Portuguesa do Ambiente, – Águas do Algarve, – Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor, – CCDR Algarve e – Câmara Municipal.

A Sessão Extraordinária de abril de 2022 da Assembleia Municipal de Lagos vai realizar-se no próximo dia 11, com início marcado para as 20.30 horas, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI.

Esta Sessão realiza-se com presença de público sendo obrigatório o uso de máscara ou viseira.

Dada à especificidade da Sessão, a mesma não contemplará o Período de Intervenções do Público.

Os trabalhos desta Sessão podem ser acompanhados na internet, no canal do Youtube e na página de Facebook da Assembleia Municipal de Lagos.