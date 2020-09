Associação de Futebol do Algarve assina protocolo para combater covid-19

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) e a Associação de Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (AD-ABC) assinaram na semana passada um protocolo para implementar medidas na região para combater a pandemia de covid-19.

“Este protocolo vai permitir aos clubes algarvios usarem uma capacidade instalada na região, através da AD-ABC, para que possam realizar testes à covid-19. Desta forma, estamos a possibilitar aos filiados da AFA que estes testes possam ser efetuados a custos controlados e, com isso, minimizar este eventual impacto, permitindo que continuem a desenvolver a sua atividade em segurança”, referiu o presidente da direção da AD-ABC, Nuno Marques, em comunicado.

Além das sinergias no âmbito da formação pedagógica e de apoio a temáticas e áreas relacionadas com a pandemia, os agentes desportivos filiados na AFA vão ter acesso à realização de testes de diagnóstico à covid-19 num valor bastante mais reduzido em comparação com o Serviço Nacional de Saúde.

Este protocolo foi assinado no auditório da sede da AFA e contou com a participação do presidente da direção, Reinaldo Teixeira, do vice-presidente, João Pedro Gomes, dos vogais, Carlos Roque Figueira e José Manuel Martins e do presidente da direção da AD-ABC, Nuno Marques.