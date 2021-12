Associação de Futebol do Algarve vai ter uma nova imagem

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) aprovou no dia 16 de dezembro em sessão extraordinária a alteração da imagem do organismo, anunciou a entidade.

Nesta sessão foram ainda aprovadas as alterações aos estatutos da associação e os novos regimentos dos conselhos de arbitragem, disciplina, fiscal e justiça.

Esta sessão decorreu no auditório da sede, onde ficou decidido que a nova imagem será focada “na afirmação do Algarve, através de cores luminosas e formas que remetem para a sua história e, sobretudo, para o seu potencial natural e turístico, marca central da região”, segundo o comunicado.

O novo símbolo será composto por uma bola e 16 elementos gráficos, que significam os concelhos algarvios.

Decorreu ainda uma reunião ordinária no mesmo dia, com a aprovação do Relatório de Atividades e Contas da época desportiva 2020/2021.

