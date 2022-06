Associação Filarmónica de Faro celebra 40 anos com programa especial

É já no próximo dia 24 de junho, sexta-feira, que a Associação Filarmónica de Faro (AFF) irá completar 40 anos de existência. De forma a celebrar a efeméride, a Associação irá proporcionar vários eventos ao longo do ano, iniciando as celebrações com a Festa de Final de Ano da Escola de Música.

Durante os próximos quatro sábados, pelas 21:00, a sede da Associação irá ser o palco da festa que vai acolher os diferentes grupos de alunos que frequentam a Escola de Música da AFF.

A abertura das festividades ocorre no dia 25 de junho, sábado, com o concerto pela Banda Filarmónica.

No dia 02 de julho será a vez dos alunos das classes individuais alegrarem a noite com o que aprenderam ao longo do ano.

No dia 09 de julho os protagonistas serão as classes de conjunto. Este ano, o número destes agrupamentos aumentou significativamente. Ensembles de clarinetes, saxofones, trompetes e o agrupamento de jovens Soul Band, ajudarão a tornar esta numa noite especial.

A encerrar as festividades, terá lugar no dia 16 de julho os combos da Escola de Música. Os músicos dos “Combo das Segundas” e dos “Feel Good Band” vão provar, no palco, que a idade não é um entrave quando existe vontade e paixão.