Atleta de Albufeira bate recorde nacional de natação adaptada

O atleta do Futebol Clube de Ferreiras, Enzo Messence, bateu no sábado, dia 23 de outubro, o recorde nacional absoluto aos 100 livres na classe S14 de natação adaptada, anunciou a Câmara Municipal de Albufeira.

Esta conquista do atleta decorreu durante o “Torneio de Preparação – Juvenis, Juniores e Seniores” da Associação de Natação do Algarve, em Olhão, com o tempo de 01:05:66.

Enzo tem 16 anos de idade e faz parte do Escalão Esperança S14, além de pertencer à Equipa Principal do Futebol Clube de Ferreiras, cujo treinador é Orlando Encarnação, com coordenação de equipa a cargo de Júlio Borja.

Este torneio contou ainda com a participação de centenas de atletas pertencentes a oito clubes de natação da região.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, diz sentir-se “muito orgulhoso pelo empenho, pela capacidade de superação, pelos resultados notáveis desta equipa de Albufeira. O Futebol Clube de Ferreiras tem-nos já habituado a resultados excecionais no âmbito da natação adaptada e este recorde batido por Enzo, dá-nos esperanças de virmos a engrandecer ainda mais o nosso contentamento com esta equipa”.

PUB