Atletas do Náutico de Tavira vencem o Ranking Nacional Absoluto

Os velejadores Beatriz Cintra e Filipe Lopes, do Clube Náutico de Tavira, venceram o Ranking Nacional Absoluto na Classe 420, na época 2020/2021, garantido a participação no Campeonato do Mundo da Juventude, que se realiza em Omã no próximo mês de dezembro.

A Associação Regional de Vela do Sul congratulou, através do Facebook, os “atletas, seu treinador e respetivo Clube, pela participação, naquele que é para a World Sailing, o Campeonato mais importante a seguir aos Jogos Olímpicos”.

Filipe Lopes, com 16 anos, é natural de Tavira e Beatriz Cinta, de 18 anos, de Lagoa, contado já com inúmeras participações nacionais e internacionais no currículo desportivo.

