Autarca Filomena Sintra é a nova líder do PSD de Castro Marim

As eleições para a nova Comissão Política de Secção de Castro Marim do Partido Social Democrata (PSD), contaram com uma lista única, encabeçada por Filomena Pascoal Sintra (atual vice-presidente da Câmara local), que sucede a António Pereira, como presidente desta estrutura concelhia.

O ato eleitoral teve lugar no sábado, em simultâneo com a eleição para a o líder do partido a nível nacional, com um resultado inequívoco com 93% dos eleitores castromarinenses a preferirem Luís Montenegro.

Segundo mo PSD de Castro Marim, o resultado reforça o posicionamento político do partido no concelho, que depois das eleições intercalares, em junho 2019, em que voltou a ter a maioria na Câmara Municipal, em setembro de 2021 conquistou pela primeira vez a Junta de Freguesia de Castro Marim, todos os órgãos autárquicos, tal como a maioria na Assembleia Municipal.

“Num concelho de génese socialista, as autárquicas em Castro Marim são reveladoras da importância das pessoas na afirmação dos partidos, e é esse é o desafio: consolidar o PSD de Castro Marim, com o reforço de militância, e na pluralidade de pensamento, agregar aqueles que ao longo dos anos têm contribuído para este posicionamento”, diz a concelhia, em comunicado.

“A nova Presidente da Comissão Política, agradece a todos, que neste momento difícil, se uniram, no reforço da equipa, que conta igualmente com o histórico militante António Pereira, como Presidente da Mesa da Assembleia, atualmente Presidente da Junta de Freguesia do Azinhal, a primeira conquista do PSD de Castro Marim, há 40 anos”, conclui o comunicado de Imprensa.