Autarcas em “pé de guerra” em Castro Marim

Em Castro Marim, o ambiente é de “cortar à faca”, com os autarcas a trocarem acusações de irregularidades. Por um lado, a vereadora socialista Célia Brito denuncia que o processo de extinção da empresa municipal está cheio de “ilegalidades”. Por outro, o presidente que renunciou ao mandato para provocar novas eleições, Francisco Amaral, acentua que as irregularidades detetadas pelo Tribunal de Contas “são as mesmas desde 2010 até agora” e acusa a oposição de usar a empresa municipal como “arma de arremesso” contra a câmara

O clima de tensão está a aumentar em Castro Marim. A “gota de água” que fez “transbordar o copo” foi o encerramento da empresa municipal Novbaesuris, cujo processo de dissolução foi tomado no passado dia 28 de janeiro, mas ainda não foi definitivamente concluído.

Desde então, o presidente Francisco Amaral (PSD), que perdeu a maioria em 2017, e a oposição (PS e CM1), têm trocado graves acusações, que culminaram, na semana passada, com a renúncia ao mandato do presidente da câmara e de todo o executivo, para forçar novas eleições intercalares no próximo mês de maio.

A vereadora Célia Brito, que encabeçou a lista do PS nas últimas eleições, acusa Amaral de pedir eleições antecipadas “numa tentativa de abafar as suas irregularidades”.

Já Francisco Amaral refuta todas as críticas e afirma que a oposição quer apenas “espalhar a confusão”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve