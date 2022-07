Autarquia agradece esforço no combate ao incêndio que deflagrou nas Gambelas

“O esforço de todos os que estiveram envolvidos no combate ao incêndio, que assolou o nosso concelho na semana passada, é de grande valor e temos de o agradecer”. Quem o afirma é o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

“Tivemos cerca de 400 operacionais envolvidos no combate a este sinistro, bombeiros vindos diversas regiões, desde o Algarve, Alentejo e outras zonas do país. A todos, bem como às Forças de Segurança e às estruturas de Comando da Proteção Civil, deixo, em nome da autarquia a que presido, um sentido obrigado, pois dignificaram a nobre missão dos bombeiros e de todos os que têm o encargo de garantir a segurança das nossas populações, contribuindo grandemente, com o seu trabalho, coragem e competências técnicas, para minorar os efeitos deste desastre”, refere o edil farense.

E prossegue “não esqueço, também, aqueles que contribuíram doando bens destinados ao apoio logístico deste dispositivo operacional, nomeadamente águas, bens alimentares e outros produtos que foram de extrema utilidade. Esta colaboração foi muito importante e é de louvar”.

Rogério Bacalhau destaca, ainda, “a forma como se comportou a população, que revelou um alto civismo, bem como respeito e colaboração com as autoridades”, considerando que “este comportamento foi decisivo na forma como rapidamente se combateu o fogo e se evitaram situações de maior risco”, facto que “nos orgulha e que enaltecemos”.

O incêndio no concelho de Faro começou às 23:30 do dia 12 de julho, nas Gambelas, uma zona residencial junto à Universidade do Algarve, tendo avançado para o concelho vizinho de Loulé, chegando à Quinta do Lago, Vale de Lobo e à entrada de Quarteira, num total de 27 quilómetros de perímetro da área afetada.

O incêndios atingiu, segundo balanço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), feito pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, na sexta-feira, dia 15 de julho, quatro habitações, duas delas devolutas, quatro viaturas, 35 jardins de habitação e 13 locais de apoio agrícola.

“Lamentamos muito todas as perdas que ocorreram e estamos certos que todas as entidades com responsabilidades no apoio a quem teve danos irão ser céleres e colaborantes na resolução dos problemas que possam existir. O município de Faro estará sempre disponível para colaborar, dentro das suas responsabilidades”, declara Rogério Bacalhau.