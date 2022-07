Autarquia avança com nova etapa na requalificação da Ponta da Piedade

Foram aprovados, na última reunião de Câmara, o projeto e a abertura de concurso para a execução de uma nova empreitada no âmbito da requalificação e valorização do troço de costa entre o Farol da Ponta da Piedade e a Praia do Pinhão.

Esta segunda componente de intervenção prevê o reordenamento da rede viária e das zonas de estacionamento, o tratamento paisagístico de espaços, iluminação pública e a continuação dos passadiços com miradouros a montante e a jusante do troço atualmente em execução, ou seja, entre a Praia Dona Ana e a Praia do Pinhão, assim como na área envolvente ao Farol da Ponta da Piedade. No âmbito desta empreitada serão igualmente requalificadas a escadaria de acesso à zona de embarque para os passeios turísticos às grutas da Ponta da Piedade e o acesso ao areal do Pinhão.

No que respeita à circulação automóvel e estacionamento, o projeto prevê que o acesso à parte final da Estrada da Ponta da Piedade seja permitido apenas para serviço do Farol, abastecimento e situações de emergência, criando, em alternativa dois novos parques de estacionamento localizados mais atrás e suprimindo as bolsas atualmente em utilização. A estrada propriamente dita terá um novo perfil, com duas faixas de rodagem, ciclovia e um passeio lateral para peões, que, em alguns troços, serão partilhados.

A requalificação e renaturalização desta área tão emblemática, mas sensível, do território concelhio, foi pensada em termos globais de acordo com um anteprojeto que mereceu aprovação das entidades competentes, mas, atendendo à complexidade do processo, que envolveu um mecanismo legal e administrativo de reconhecimento de interesse público e a aquisição de terrenos por parte do município, foi necessário fasear a elaboração dos projetos de execução e a própria intervenção física.

Preservar a singularidade ambiental, natural e paisagística global desta parcela do território, implementando um conjunto de soluções que dê igualmente resposta às questões de segurança e conforto dos utilizadores é o grande objetivo desta intervenção municipal, segundo a autarquia.

A primeira fase da Requalificação da Ponta da Piedade, desenvolvida no troço de costa entre o Canavial e o Farol da Ponta da Piedade, foi concluída em 2018, registando, desde então, significativa procura e utilização por parte de residentes e visitantes.

- Publicidade -

A segunda fase, compreendida entre o Farol da Ponta da Piedade e a Praia do Pinhão, desdobra-se em três componentes, estando atualmente em execução a empreitada da componente um, correspondente à construção dos passadiços que, embora já visíveis no local e parcialmente executados, ainda não se encontram concluídos.

Para além dos trabalhos integrados na componente dois, cujo projeto e abertura de concurso de empreitada foram agora aprovados, a Requalificação da Ponta da Piedade engloba uma terceira e última componente que corresponde à redefinição da área de atividades económicas atualmente situada junto ao Farol, prevendo-se a sua concentração num único ponto, juntamente com instalações sanitárias e outros serviços de apoio. Está ainda prevista a execução/instalação de um elemento de homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen, o qual será desenvolvido em processo autónomo.