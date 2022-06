Autarquia promove programa de férias de verão para os mais novos

Entre o dia 14 e 15 de junho, é possível aos jovens de Albufeira, entre os 13 e os 18 anos de idade, inscreverem-se no programa “Juventude em ação”.

O programa, a decorrer entre os dias 04 de julho e 26 de agosto, serão divididas por quatro quinzenas: a primeira de 04 a 15 de julho, a segunda de 18 a 29 de julho, a terceira de 01 a 12 de agosto e a quarta de 16 a 26 de agosto. Na inscrição será pedida a preferência de quinzena. As vagas, por quinzena, estão limitadas a 44 participantes, que serão divididos por dois grupos. A autarquia informa também que cada jovem pode apenas participar numa quinzena e não podem existir trocas de grupo.

As inscrições são efetuadas exclusivamente online e estão disponíveis a partir desta terça-feira até às 17:00 de amanhã, dia 15. A seleção dos participantes será feita por ordem de inscrição.

No dia 22 de junho, os participantes que forem selecionados serão contactados a fim de poderem dirigir-se ao Gabinete da Juventude (polo junto ao Mercado dos Caliços) para formalizar a sua inscrição. Os participantes selecionados deverão comparticipar os custos do programa com o valor total de 60,60 euros, que inclui atividades no Aquashow e no Jeep Safari. As restantes atividades serão custeadas pelo município de Albufeira, bem como o transporte, seguros, monitorização e materiais necessários à realização dessas mesmas atividades. É possível fazer a inscrição, aqui.

Para o programa “Infantis em Ação”, destinado a adolescentes dos 10 aos 12 anos, as inscrições decorrem nos dias 20 e 21 deste mês entre as 09:00 e as 17:00, também online. Este programa vai decorrer entre os dias 04 de julho e 26 de agosto e também irá ocupar quatro quinzenas. As vagas, por quinzena, estão limitadas a 22 participantes.

A seleção dos participantes será igualmente por ordem de inscrição e no dia 25 de junho os participantes que forem selecionados serão contactados. Os participantes selecionados para o projeto deverão comparticipar os custos do programa com o valor total de 48,50 euros, que inclui as seguintes atividades: Zoo de Lagos, duas partidas de Bowling, Zoomarine e Padel com almoço. Saiba mais e efetue a inscrição, aqui.