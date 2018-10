Automobilismo: Final do “European Le Mans Series” acelera em Portimão

O European Le Mans Series (ELMS) regressa ao Autódromo Internacional do Algarve para a sexta e última ronda do campeonato. ESte sábado e amanhã, domingo, pilotos internacionais e lusos disputam o lugar no pódio, num fim de semana cheio de novidades.

As “4 Horas de Portimão” prometem um espetáculo imperdível, repleto de ação, uma vez que ainda faltam decidir quatro dos seis títulos do campeonato de 2018. Com mais de 108 pilotos e 31 equipas, representando mais de 24 nacionalidades, o ELMS termina a temporada ainda com muito por decidir.

O evento conta também com o TCR Portugal, Kia Picanto GT Cup e Super 7 by Toyo Tires, como corridas de suporte. No circuito algarvio estarão em pista 70 carros Caterham, recorde de inscritos na temporada deste ano do Super 7 By Toyo Tires e 25 pilotos, repartidos por 17 unidades do Kia Picanto GT Cup, também um marco no número de pilotos e viaturas presentes.

Em mais um fim de semana de prova internacional do AIA recebe mais de 250 pilotos e mais de 150 carros, que prometem, entre corridas nacionais e internacionais, fazer história na ‘montanha-russa’ algarvia.

Estrelas do automobilismo em Portimão

Na ronda portuguesa, para além dos lusos Filipe Albuquerque e Henrique Chaves, que querem alcançar o melhor resultado em casa, o Autódromo do Algarve acolhe também conhecidos pilotos que passaram pela F1 e pilotos que alcançaram pódio nas 24H de Le Mans: William Stevens, o jovem piloto britânico que disputou a temporada de F1 em 2015, Jean-Eric Vergne, o actual piloto e campeão de Fórmula E e ex-piloto titular de F1 da Toro Rosso, e Felipe Nasr, piloto de F1 da equipa Sauber durante dois anos, completam o plantel de pilotos nos LMP2.

Nas estrelas do automobilismo temos, ainda, na categoria de LMP2, antigos vencedores das 24H de Le Mans, entre os quais Ben Hanley, que faz equipa com Nicolas Lapierre, Olivier Pla, Meo Rojas, Harrison Newey e Tristan Gommendy.

Acesso à grelha e às bancadas gratuito

Como grande novidade este ano, o ELMS brinda todos os visitantes, com bilhete de Paddock, com o acesso à grelha de partida. Desde que sejam maiores de 16 anos, no domingo, entre as 12h00 e as 12h26, bem antes do inicio da corrida do European Le Mans Series, vão poder viver e presenciar bem de perto toda a emoção desta grande prova.

Com o acesso às bancadas gratuito, com o bilhete para o Paddock, durante o fim de semana por apenas 10 euros, e ainda transporte gratuito de Portimão para o circuito, motivos não faltam para se deslocar ao Autódromo Internacional do Algarve.

