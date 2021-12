Desaconselhados eventos, festas e jantares no Algarve

A Autoridade de Saúde Regional do Algarve emitiu esta segunda-feira, 13, um comunicado em que desaconselha a realização de eventos, festas e jantares que promovam a aglomeração de pessoas, com efeitos imediatos.

O documento da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), assinado por Ana Cristina Marques Guerreiro, delegada regional de saúde, sublinha o “elevado grau de incerteza, tendo presente a dinâmica de circulação de vários vírus nos meses de inverno e a emergência de uma nova variante de preocupação de SARS-CoV2”.

No comunicado pode ler-se que, “independentemente do cumprimento integral de todas as medidas de saúde pública preconizadas, o risco de transmissão de infeção por SARS-CoV-2, particularmente em eventos de cariz social favorecedores de aglomeração de pessoas, de comportamentos de proximidade e de contacto físico, é real e não pode ser anulado”, enfatizado a continuidade da ocorrência de casos e surtos da doença relacionado com “eventos sociais promotores da agregação de pessoas, dada a circulação de pessoas infetadas, com ou sem sintomas, ainda que com um esforço de testagem prévia”.

Neste sentido, as Autoridades de Saúde consideram “fundamental que todos aqueles que pretendem realizar eventos durante a pandemia, ainda que nos limites do enquadramento legal, ponderem o risco a que se estão a submeter, assim como aos demais participantes”, aconselham.

As Autoridades de Saúde da Região vão manter o acompanhamento da situação epidemiológica, ajustando a intervenção em Saúde Pública, de acordo com a avaliação de risco.

