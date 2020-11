Autoridades multam 26 autocaravanistas ilegais no concelho de Aljezur

A Polícia Marítima de Lagos, em articulação com a GNR e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), levantou 26 autos de contraordenação por campismo e autocaravanismo ilegal no concelho de Aljezur, anunciou a Autoridade Marítima.

A ação policial foi efetuada durante a noite de terça-feira, 24 de novembro, numa ação conjunta de fiscalização dirigida ao campismo e autocaravanismo ilegal naquele concelho do oeste algarvio.

Nesta ação, realizada entre as 18h00 e as 22h00, estiveram empenhados quatro elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos apoiados com uma viatura, 14 elementos da GNR com quatro viaturas, nove elementos do ICNF com três viaturas e dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur com uma viatura a iluminar os locais fiscalizados.