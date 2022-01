Avançado Harramiz reforça Farense por época e meia

O avançado Harramiz vai reforçar o Farense por uma temporada e meia, regressando ao clube da II Liga de futebol cinco anos e meio depois de uma utilização irregular num jogo ter levado à despromoção dos algarvios.

“Estou muito feliz por regressar a esta casa, estou aqui para dar o meu melhor e prometo trabalhar forte para ajudar o clube a regressar às vitórias e estar na posição que merece”, disse o jogador são-tomense, de 31 anos, citado pelo clube de Faro.

O experiente avançado, que representava o Neftchi, do Azerbaijão, já tinha estado no Farense, entre 2014 e 2016, numa primeira passagem que terminou sob polémica.

O jogador, então emprestado pelo Benfica, alinhou numa partida contra a equipa B dos ‘encarnados’, para a II Liga, quando o regulamento impedia a utilização de futebolistas emprestados contra os clubes detentores do seu passe.

O castigo (derrota por 3-0 e perda de dois pontos) revelou-se decisivo, no final da época, na despromoção dos algarvios ao Campeonato de Portugal, uma vez que o Farense terminou no 20.º lugar, o primeiro em zona de descida, com 54 pontos, a um ponto de Leixões (18.º) e Benfica B (19.º), que asseguraram a manutenção.

Como sénior, Harramiz passou também por Elvas, Aljustrelense, União de Montemor, Sporting da Covilhã, Académica, Tondela, Mafra, Leixões e Estoril Praia.

O Farense ocupa o 16.º lugar da II Liga, com 14 pontos e dois jogos em atraso, recebendo o Estrela da Amadora na sexta-feira, em jogo da 20.ª jornada.