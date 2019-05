AVARIAS: Tudo boa gente

As eleições para a Europa aí estão. Votar é – como sempre se disse – um direito e um dever cívico, mas eu estou com as pessoas que, entrevistadas na rua, respondem mais ou menos: “…nem me tinha apercebido…” A ideia que tenho sobre a grande importância do acto eleitoral em questão é que o que se vai disputar é muito importante para todos nós, mas nunca o é para o problema que está a ser discutido nesse determinado momento. Por exemplo o do dinheiro que o governo injecta nos bancos para tapar os buracos feitos e alargados por conhecidos empresários que os desbarataram e foram perdoados? A amiga Europa que palavra tem nessa situação? Pois a que qualquer um dos implicados lembraria; emprestem mais que vós (povo, populares, pessoas em geral) estais cá, para o que der e vier. Ou seja, a Europa só é muito importante quando decidem: a partir de agora não se podem usar sacos plástico, ou palhinhas para beber refrescos, que são medidas muito importantes para todos nós a que os espanhóis, só para lhes dar um exemplo, chamam um figo, antes de as ignorarem olimpicamente. É preciso que cheguem estas alturas (eleições europeias) para que eu entenda por que os ingleses insistem no “Brexit”. Digo isso em relação, não aos que têm alguma coisa a ganhar ou simplesmente preferem ter uma palavra a dizer contra os imigrantes, mas pensando nos ingleses, diria, correntes, que estão fartos que a Europa esteja presente só para lhes dizer que as maçãs e os preservativos devam ser normalizados. Contando com tudo isso penso que, apesar de tudo, estamos melhor com Europa do que sem ela, principalmente porque nos pode levar Nuno Melo para bem longe (a ideia não é minha mas sobrescre-vo-a). Por isso, não se esqueçam, votantes do CDS, corram em massa às urnas; Nuno Melo em Bruxelas é uma vantagem que por motivos díspares, é certo, importa conservar.

Também espreitei Joe Berardo na comissão para lamentar (hi, hi, hi). No meio de todo o desplante de quem sabe que faz mal e não tem problemas com isso, que muita daquela malta tem o rabo preso, vangloriou-se do que tinha feito, no meio da cara de espanto dos deputados. De que se queixam? Não é aquela prática (a de pôr o património a salvo, em nome da restante família e amigos. Berardo afirma ter, em seu nome, apenas uma garagem no Funchal) normal entre nós? O que querem os deputados, pelo menos os que se autodenominam liberais?, mais controlo do Estado? Mas só com Joe Berardo, não com a sua (deles) família (política e a outra). Parece que existem países que punem situações como esta: se o património é desviado para não ser apanhado pelos credores, a família e amigos restantes são acusados de cooperação e levam a talhada. Mas disso não tratam os nossos deputados, não vá saber-se que apenas possuem em seu nome um galinheiro em arame e lata.

Fernando Proença