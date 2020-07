Badoxa regressa aos palcos este sábado no Mundo Lick

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O restaurante Pecado Karnal, localizado no espaço do Mundo Lick (antiga Kadoc), em Vilamoura, vai receber o portimonense Badoxa no próximo sábado, 25 de julho.

O Pecado Karnal é um restaurante com um novo conceito que inclui um show próprio e duas áreas distintas ao ar livre com sessões de música ao vivo e DJs, segundo o comunicado da organização.

Este sábado, entre as 20:00 e as 23:00, os visitantes podem desfrutar de um jantar à luz das estrelas com a atuação do DJ André Salgueiro e do cabeça de cartaz do evento, Badoxa, naquele que “será o ponto de partida para um verão nunca antes visto”.

Este tipo de eventos vai decorrer semanalmente com um limite de 500 pessoas e todos os espaços foram adaptados e cumprem as medidas sanitárias como a medida de temperatura à entrada, o uso obrigatório de máscara, gel desinfetante à disposição em vários locais e acesso à casa de banho controlado e limpo após cada utilização.

A máscara, apesar de ser obrigatória em todos os locais, pode ser retirada para beber, comer e na zona da respetiva mesa.

O restaurante Pecado Karnal conta com oito menus fixos e diferentes para todos os gostos, além de uma seleção de sobremesas. As mesas podem ter um número máximo de 20 pessoas e o espaço conta com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.

Badoxa é um cantor português natural de Portimão, filho de pai cabo-verdiano e mãe angolana. A sua carreira musical começou em 2009, mas foi em 2014 que lançou o seu primeiro álbum, que inclui o sucesso “Controla”.