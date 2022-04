Bailarinos de VRSA arrecadam prémios

Vários bailarinos da escola de dança Splash, sediada em Vila Real de Santo António, arrecadaram prémios no concurso nacional “All Dance Portugal”, que decorreu em Santa Maria da Feira entre os dias 1 e 4 de abril.

A escola de dança vilarrealense levou a concurso 18 bailarinos, que trouxeram para o Algarve oito prémios de várias categorias.

Santiago Xavier arrecadou dois prémios na categoria “Solo Ucraniana” e “Especial”, sendo considerado o melhor bailarino do concurso dos 11 aos 18 anos.

A escola alcançou ainda o primeiro lugar em “Dança Ucraniana” e em “Urbano Show” com o grupo médio e o segundo lugar em “Hip Hop” com o grupo juvenil e “Contemporâneo” com o grupo médio.

Arrecadaram ainda o terceiro lugar na categoria “Contemporâneo” com o grupo juvenil e “Hip Hop” com o grupo médio.