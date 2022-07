Baixo Guadiana representado nos Jogos Náuticos do Atlântico

Na sequência da realização dos Jogos Náuticos do Atlântico 2024, que terão lugar no território do Baixo Guadiana, numa organização conjunta dos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim e dos municípios espanhóis de Isla Cristina e Ayamonte, partiu, esta terça-feira, para Viana do Castelo, uma delegação de desportistas dos cinco municípios para competirem nos jogos de 2022, que se realizam de 11 a 15 de julho.

“A participação dos atletas é possível graças ao apoio das cinco autarquias envolvidas, pelo que todos os desportistas estão equipados com a mesma imagem do Baixo Guadiana Náutico, que procedeu à criação e certificação da Estação Náutica do Baixo Guadiana”, refere a autarquia de Vila Real de Santo António em comunicado.

A Associação Naval do Guadiana foi a entidade impulsionadora do projeto, “com o indispensável apoio dos municípios que integram este espírito cooperativo de divulgação, dinamização e aproveitamento das potencialidades náuticas do Baixo Guadiana”.

A Estação Náutica é uma plataforma de cooperação entre os atores públicos e privados, económicos e sociais identificados com o território do Baixo Guadiana e pretende desenvolver a oferta de um produto turístico baseado nos recursos marítimos e naturais.

Esta participação será o recomeço de uma importante cooperação transfronteiriça a nível desportivo e náutico, que terá grande impacto no território e na economia.

É, aliás, no Baixo Guadiana, que há 39 anos se realizam as mais antigas provas náuticas de organização transfronteiriça da Península Ibérica, nomeadamente a tradicional Subida e Descida do Rio Guadiana à Vela e a Regata Internacional de Canoagem.

Os Jogos Náuticos fazem parte dos eventos que, a cada ano, destacam os pontos fortes marítimos e náuticos das regiões do Espaço Atlântico europeu.