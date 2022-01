Balanço: PS é o partido mais votado no distrito, PSD a 15 pontos

O PS venceu no distrito de Faro nas eleições legislativas de hoje, com 39,87% dos votos e 5 deputados eleitos, quando estão apuradas as 67 freguesias.

O PSD ficou em segundo lugar com 24,35%, enquanto o Chega ultrapassou a fasquia dos 10% e teve um resultado de 12,30%.

Por seu turno o Bloco de Esquerda obteve 5,76%, o PCP teve 4,81% e a Iniciativa Liberal chegou aos 4,64%.

Em mandatos, o PS manteve-se com cinco deputados eleitos, seguido pelos mesmos três deputados que o PSD já tinha desde 2019. O Chega destronou o Bloco de Esquerda no que respeita à eleição do nono deputado, ao eleger Pedro Pinto e impedir a eleição do bloquista José Gusmão.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 22:37, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2019:

Freguesias apuradas: 67 Freguesias por apurar: 0 Concelhos apurados: 16 Concelhos por apurar: 0 Mandatos atribuídos: 9 Mandatos por atribuir: 0 2022 2019 Lista %Votos Mand. Lista %Votos Mand. PS 39,87% 5 PS 36,75% 5 PPD/PSD 24,35% 3 PPD/PSD 22,30% 3 CH 12,30% 1 B.E. 12,31% 1 B.E. 5,76% 0 PCP-PEV 7,05% 0 PCP-PEV 4,81% 0 PAN 4,77% 0 IL 4,64% 0 CDS-PP 3,81% 0 PAN 2,16% 0 CH 2,14% 0 L 1,08% 0 L 0,99% 0 CDS-PP 1,08% 0 PCTP/MRPP 0,88% 0 ADN 0,59% 0 IL 0,82% 0 R.I.R. 0,39% 0 A 0,76% 0 MPT 0,20% 0 R.I.R. 0,60% 0 MAS 0,15% 0 MPT 0,43% 0 PTP 0,13% 0 NC 0,42% 0 E 0,11% 0 PNR 0,42% 0 VP 0,11% 0 PURP 0,29% 0 Outros dados das eleições Legislativas 2022: Inscritos: 380371 % Votos brancos: 1,33% % Votos nulos: 0,94% % Votantes: 51,26% % Abstenção: 48,74% Outros dados das eleições Legislativas 2019: Inscritos: 376801 % Votos brancos: 2,84% % Votos nulos: 1,78% % Votantes: 45,83% % Abstenção: 54,17%