Banco Alimentar do Algarve assinala 15.º aniversário

O Banco Alimentar do Algarve é atualmente o quarto maior do país, distribuindo por ano 3.500 toneladas de alimentos e tendo atingido no pico da pandemia um “máximo histórico” de pessoas apoiadas, disse esta semana o seu presidente.

Por ocasião do 15.º aniversário da Instituição Particular de Apoio Social (IPSS), criada em 01 de março de 2007, Nuno Cabrita Alves afirma que foi o crescimento e consolidação da estrutura que permitiu apoiar, no pico da pandemia, um “máximo histórico” de cerca de 30.000 mil pessoas.

“O Banco Alimentar do Algarve começou há 15 anos com uma distribuição média anual na ordem das 400 toneladas, hoje distribui perto de 3.500 toneladas de alimentos por ano só aqui na região do Algarve, o que fez com que, sendo o 12.º banco a abrir em Portugal, hoje seja o quarto maior banco do país numa rede de 21”, quantificou.

Nuno Cabrita Alves reconheceu que o número de pessoas apoiadas tem registado “altos em baixos” e, se numa “primeira fase, com o início da operação, as instituições começaram a aderir e isso fez com que se fosse aumentando o número de pessoas”, a seguir chegou “a crise financeira” e o “número de pessoas apoiadas também cresceu” de “forma significativa”.