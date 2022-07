Bandeira Azul hasteada nas praias de Vila do Bispo

A Bandeira Azul foi hasteada em 11 praias de Vila do Bispo no dia 6 de julho, além da Praia da Salema ter recebido a distinção de “Praia Acessível – Praia para Todos”, anunciou a autarquia.

Beliche, Burgau, Cabanas Velhas, Castelejo, Cordoama, Ingrina, Mareta, Martinhal, Salema, Tonel e Zavial foram as praias que hastearam a Bandeira Azul deste ano, em cerimónias que contaram com a participação da presidente da Càmara Municipal, Rute Silva, de representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, da Autoridade Marítima, da Saúde Pública e das Juntas de Freguesia.

Foi ainda hasteada a bandeira de Qualidade de Ouro da Quercus às praias do Beliche, Boca do Rio, Burgau, Cabanas Velhas, Castelejo, Cordoama, Furnas, Ingrina, Martinhal, Salema, Tonel e Zavial.

Já as praias do Castelejo, Cordoama e Martinhal foram classificadas como Zero Poluição.