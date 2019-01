.

Realizam-se no próximo fim de semana em Faro as fases finais dos campeonatos regionais de sub 18 masculinos e sub 19 femininos.

O Pavilhão Municipal da Penha (sub 18 masculinos) e do S.C. Farense (sub 19 femininos) recebem a partir de sexta-feira à noite estes pontos altos do basquetebol algarvio. “Os Bonjoanenses” e SC Farense apoiam estes eventos organizados pela Associação de Basquetebol do Algarve.