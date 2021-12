BE exige modernização da linha férrea do Algarve

O Bloco de Esquerda promoveu uma ação de sensibilização para a importância da ferrovia para a região e a emergência da sua modernização. José Gusmão e outros ativistas contactaram com utilizadores da linha do Algarve.

O candidato José Gusmão recordou que o investimento na linha do Algarve “está parado há quase duas décadas desde a eletrificação do troço entre Tunes e Faro em 2004. Continuam por modernizar os troços entre Faro e Vila Real de Santo António e entre Tunes e Lagos”.



O Partido afirma que os sucessivos governos PS/PSD foram “prometendo e adiando sucessivamente este investimento absolutamente decisivo para o Algarve”.



José Gusmão refere ainda que o transporte ferroviário “é, ou deveria ser, o centro de um sistema de transportes, assegurando a mobilidade das populações e a circulação de mercadorias e bens. Além disso, a ferrovia é o transporte do futuro porque permite compatibilizar uma mobilidade eficiente com a transição energética e o combate às alterações climáticas”.



O Bloco de Esquerda assumiu o compromisso de “defender a modernização da linha do Algarve no próximo mandato” e enumera os objetivos fundamentais:



– A urgente eletrificação da Linha do Algarve nos troços Lagos-Tunes e Faro-Vila Real de Santo António;



– A articulação de todas as estações da linha com transportes coletivos para as localidades circundantes;



– A inclusão de uma ligação ferroviária direta ao Aeroporto de Faro com possibilidade de ligação à Universidade do Algarve;



– O início dos contactos necessários com o Governo Espanhol com vista à criação de uma ligação entre o Algarve e a Andaluzia;



– O escrupuloso cumprimento de todas as normas de acessibilidade para pessoas com deficiência.



José Gusmão diz que o investimento nas linhas e no material circulante deve ser acompanhado da “revitalização das atividades industriais associadas à ferrovia, há demasiados anos abandonadas por sucessivos Governos”.



O Bloco garante que as questões da mobilidade estarão “no centro da sua campanha, desde a ferrovia aos restantes transportes coletivos, passando pelas portagens na Via do Infante e a situação da EN125”.

