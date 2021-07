BE/VRSA apresenta candidatos às Assembleias de Freguesia do concelho

O Bloco de Esquerda de Vila Real de Santo António apresentou esta semana os primeiros candidatos às Assembleias de Freguesia do concelho, anunciou o partido.

Sebastião José Simão Pires, como independente, será o primeiro candidato à Assembleia de Freguesia de Vila Real de Santo António, enquanto Beatriz Catarro Gonçalves irá concorrer em Monte Gordo.

Como primeiro candidato à Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Cacela, o nome escolhido pelo partido foi Filipe Manuel Torrão Martins.

Sebastião Pires, de 64 anos é empresário no ramo imobiliário em Vila Real de Santo António, onde reside. Depois de viver e estudar durante vários anos em França, regressou a Portugal e possui formação em técnico de eletrónica e como professor de Língua Francesa.

Beatriz Gonçalves concorre como independente aos 19 anos e é estudante do ensino profissional em Vila Real de Santo António, de onde é natural, apesar da sua família pertencer à freguesia de Monte Gordo.

Filipe Martins também se candidata como independente aos 41 anos, é natural de Faro e reside em Vila Nova de Cacela, no Sítio do Pocinho. Durante cinco anos foi profissional de segurança e atualmente é profissional de restauração e hotelaria desde 2016 em Monte Gordo.

“O nosso compromisso insere-se no respeito pela prossecução do interesse público, atuando com transparência, rigor e independência. Pela democracia participativa, justiça social, igualdade e qualidade de vida das populações”, refere o partido em comunicado.

