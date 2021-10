Benafim e Alte levam leguminosas “Do Campo à Mesa”

No próximo sábado, dia 30 de outubro, vai realizar-se em Benafim e Alte um programa centrado no cultivo e utilização gastronómica de leguminosas, com especial destaque para o grão-de-bico, divulgou a autarquia.

Esta iniciativa pretende dar continuidade a um conjunto de ações que têm sido promovidas, para informar e sensibilizar os cidadãos para as qualidades e potencialidades de utilização dos produtos cultivados no concelho de Loulé e na região do Algarve e que integram a Dieta Mediterrânica.

O programa incia-se às 10:00 horas com uma visita à Quinta do Freixo sobre o cultivo de leguminosas, tendo como anfitriã Conceição Cabral e Silva, engenheira agrónoma responsável pela propriedade agroturística. De seguida, às 12:00, terá lugar no restaurante “Rosmaninho”, nas Sarnadas, freguesia de Alte, uma conversa sobre “Leguminosas na Mesa Serrana”.

Para além da aquisição de conhecimentos, os interessados poderão ainda explorar os sabores de um jantar de grão, confecionado com os saberes da cozinha serrana, inscrevendo-se também no almoço que faz parte desta iniciativa.

Esta é uma iniciativa desenvolvida no âmbito de um projeto financiado pelo CRESC ALGARVE 2020, enquadrado no Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE), que o município de Loulé está a desenvolver, e que se inscreve no VITALIZAR – Produtos e Recursos do Território, projeto para valorização e promoção de produtos locais, da gastronomia, tradição e arte.

