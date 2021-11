Biblioteca de Loulé promove oficina de fantoches de meia

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, vai receber no dia 13 de novembro, pelas 10:00, uma oficina de construção de fantoches de meia, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa da biblioteca de Loulé pretende construir um fantoche, a partir de uma meia velha e com recurso a outros materiais como lãs, fios e cartolinas.

Deve ser criada uma personagem com a meia, para posteriormente brincar com as crianças.

A oficina, com vagas limitadas, destina-se a crianças entre os 7 e os 12 anos, acompanhadas por um adulto, que devem inscrever-se previamente através do e-mail biblioteca@cm-loule.pt.

PUB