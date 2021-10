Biblioteca de Silves recebe palestra de prevenção do cancro da mama

A Biblioteca Municipal de Silves vai receber, a 19 de outubro, a palestra “Prevenção do Cancro da Mama”, entre as 09:30 e as 12:30, anunciou a autarquia.

Assinalando desta forma outubro como o mês da luta contra o cancro, a palestra na biblioteca contará com a participação de Esperança Pereira do Grupo de Apoio de Faro, da enfermeira Ana Maria Germano e de vários testemunhos de doentes e familiares com Lídia Soares e Ana Margarida Carvalho.

Para informações adicionais sobre este evento, os interessantes devem contactar a autarquia através do telefone 282 440 815 ou do e-mail educacao@cm-silves.pt.

