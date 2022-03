Bibliotecas escolares de Portimão celebram Semana da Leitura

Entre os dias 10 e 12 de março, as bibliotecas das escolas do Ensino Básico de Portimão e a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes celebram a Semana da Leitura sob o mote “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”.

Nos dias 10 e 11 de março, as bibliotecas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Portimão vão ser palco da 16.ª edição da Semana da Leitura com a participação da escritora Alice Cardoso. Promovida pela Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes em colaboração com as bibliotecas escolares, a Semana da Leitura contará também com a escritora Vânia Bentes que, no dia 12 de março, apresentará na Biblioteca o seu primeiro livro “Vai ficar tudo bem, mas quando?”.

Este ano sob o mote “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”, a Semana da Leitura assinala-se, mais uma vez, a nível nacional no âmbito do Plano Nacional de Leitura, com o intuito de “relembrar que todos os lugares podem ser espaços de leitura e que a literatura é um dos principais instrumentos para garantir a nossa liberdade, promovendo a possibilidade de conhecer outros mundos e cenários”.

Com esta iniciativa, a autarquia e as escolas do concelho pretendem “promover o estudo e a divulgação da obra do escritor selecionado no início de cada ano letivo, envolvendo os alunos, os professores, a biblioteca escolar e a comunidade educativa”. O estudo da obra do autor é integrado nas atividades da biblioteca escolar, para o ano letivo, através de leitura individual ou coletiva, de dramatizações, entre outros. O projeto culmina no encontro com o escritor em cada biblioteca escolar.

O programa da 16.ª Semana de Leitura nas bibliotecas escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Portimão, que decorrerá nos dias 10 e 11, contemplará encontros com a escritora Alice Cardoso, que apresentará os livros “Se os Animais Fossem aos Jogos Olímpicos”, “O Bebé Perfeito”, Natal nas Asas do Arco-íris” e outras histórias das quais é autora.

No dia 12 de março, a partir das 16:00, na Biblioteca Municipal de Portimão, Alice Cardoso, terá de novo a oportunidade de se encontrar com os seus leitores e apresentar as suas obras e, de seguida, a escritora Vânia Bentes, apresentará “Vai ficar tudo bem, mas quando?”, livro escrito durante o confinamento, com ilustrações de Isabel Marreiros. A história será contada por Márcia Gamito.