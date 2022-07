Bloco de Partos em Portimão volta a encerrar até segunda-feira

O Bloco de Partos do Hospital de Portimão estará novamente encerrado durante este fim de semana, reabrindo às 09:00 da próxima segunda-feira, dia 04 de julho, devido à falta de pediatras. Existe a possibilidade de transferir crianças e jovens para a unidade hospitalar de Faro.

O JA tomou conhecimento, esta sexta-feira, de um novo encerramento do Bloco de Partos da Urgência Obstétrica da Unidade de Portimão, pertencente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), devido à falta de pediatras.

Recorde-se que aquele serviço do hospital de Portimão esteve também encerrado nos dois últimos fins de semana, tendo as grávidas a partir das 22 semanas de gestação ou que necessitassem de cuidados especiais sido encaminhadas para o Hospital Distrital de Faro.

Segundo a SIC, desde o pico desta crise no serviço de obstetrícia, pelo menos 12 mulheres tiveram de fazer mais de 60 quilómetros para receber assistência médica.

Nas últimas semanas, serviços de urgência de diversas especialidades e blocos de partos de vários hospitais do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.

(Notícia em atualização)