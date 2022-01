Bloco quer mais financiamento para investigação na UAlg

O candidato do Bloco de Esquerda José Gusmão manifestou-se hoje a favor de um reforço da política de investigação no Algarve.

O financiamento da investigação no Algarve está muito abaixo da média nacional e é um dos muitos fatores que prejudicam a fixação de jovens qualificados na região.

O candidato do Bloco de Esquerda pelo distrito de Faro chamou ainda a atenção para a importância de garantir compromissos de financiamento plurianual às Universidades e Centros de Investigação que deem previsibilidade e estabilidade aos profissionais, aos projetos de investigação e às próprias entidades.



O candidato dedicou a tarde às questões do Ensino Superior e Investigação, tendo reunido com o Reitor e Vice-Reitor da Universidade

do Algarve e com o diretor e vários investigadores do Centro de Ciências do Mar. José Gusmão discutiu com o Reitor da UAlg os projetos

de residências previstos e a sua importância no contexto de uma Universidade que tem muitos estudantes deslocados e está inserida na

segunda região com rendas mais caras do país.



Na visita ao CCMAR, o candidato do Bloco de Esquerda contactou com vários investigadores que apresentaram projetos atualmente em curso em

áreas como o estudo, proteção e repopulação de espécies (corais, pepinos do mar,

cavalos marinhos e outras), impactos da poluição, nomeadamente dos microplásticos ou reprodução e nutrição no contexto da aquacultura.

Apesar de o CCMAR ter merecido o estatuto de Laboratório Associado, apesar da variedade de projetos e do caráter aplicado de vários deles,

José Gusmão ouviu do diretor do Centro várias preocupações respeitantes ao financiamento da instituição.



O candidato do Bloco de Esquerda sublinhou a importância de uma articulação entre uma proposta para o desenvolvimento económico da

região, as empresas, as autarquias e as universidades e centros de investigação.

“Não é possível diversificar a atividade económica do Algarve e introduzir atividades económicas com maior valor acrescentado se não se conseguir fixar e mobilizar a massa crítica necessária para essas transformações”, disse. José Gusmão afirmou que “investigação é investimento e um investimento fundamental em que o Algarve tem sido sistematicamente preterido”.