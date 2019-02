Bloco vai questionar o Governo sobre novo hospital do Algarve

O Bloco de Esquerda vai apresentar uma questão ao Governo para conhecer “quais os procedimentos que o Governo tem para a construção de um novo hospital do Algarve, designadamente que medidas levou a cabo para que fossem iniciados os processos para a construção da nova unidade hospitalar na região algarvia”.

Os deputados João Vasconcelos e Moisés Ferreira, autores da pergunta, lembram que “foi aprovada por unanimidade uma proposta do Bloco de Esquerda, em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2019, para que fossem iniciados durante o ano de 2019 os procedimentos para a construção de um novo hospital do Algarve.”

Em justificação desta perguntas ao Governo, os deputados bloquistas lembram que “Há muito que a população do Algarve se debate com constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde de que necessita e aos quais tem direito, sendo esta uma realidade que se faz sentir não apenas nos serviços hospitalares, mas também nos cuidados de saúde primários”.

Estes parlamentares bloquistas recordam que que o Bloco de Esquerda fez aprovar um Projeto de Resolução para o desencadear das ações necessárias para a construção do Hospital Central do Algarve e, estando agora o início dos procedimentos inscrito em OE para 2019, entende o Bloco de Esquerda que é da mais elementar necessidade questionar a tutela relativamente ao progresso desse processo.

Este novo Hospital, a ser instalado no Parque das Cidades entre Loulé e Faro, já teve até direito a lançamento da primeira pedra, em 2006, mas “continua a não haver desenvolvimentos consistentes sobre a sua construção. O Bloco considera que é chegada a hora de não mais adiar este projeto, tão importante para a população do Algarve. Assim, é necessário que sejam encetados os esforços para que se cumpram os inícios dos procedimentos para o início da construção do novo hospital do Algarve”.

O Bloco de Esquerda considera que só com o aumento do orçamento do SNS, investimento em infraestruturas, melhoria da qualidade do sistema público de saúde e aumento de profissionais é possível garantir uma resposta eficaz na prestação de cuidados de saúde a toda a população.

Tendo em conta tudo isto, e tendo em conta a versão final do OE2019, “importa saber que procedimentos já foram realizados pelo Governo”.